Covid-19 : deux morts aux États-Unis

Le doute n'est plus permis. Il est pourtant arrivé aux États-Unis avec un peu de retard par rapport au reste du monde, mais lundi 2 mars, le Covid-19 a infecté au moins 70 personnes dans le pays et deux personnes sont décédées à cause du virus. Le dernier cas connu a été testé positif dans l'État de Rhode Island, juste à côté de New York. Il s'agit d'une personne d'une quarantaine d'années tout juste rentrée d'un voyage en Europe pendant lequel elle était passée en Italie et en France.

Un test : 3 000 € à Miami

Dimanche 1er mars, Donald Trump a changé de ton vis-à-vis de l'épidémie mondiale. Longtemps était-il resté distant, voire ironique, quant au Covid-19. Mais après le premier décès sur le sol américain, le chef de l'État a fait plusieurs annonces. Le problème, pour faire davantage de tests, est typiquement américain : le coût de la santé. Il y a quelques semaines, un habitant de Miami (Floride, États-Unis) revenant d'une zone à risque a souhaité faire un dépistage à l'hôpital. Coût de l'opération : 3 000 €, de quoi décourager nombre d'Américains.