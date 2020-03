Coronavirus : Trump ferme ses frontières aux voyageurs européens

"Donald Trump est acculé, il a été pris au piège de ses propres déclarations depuis le début de cette crise. Il a minimisé l'épidémie de coronavirus, disant, au choix, que c'était une exagération, un complot médiatique de ses adversaires démocrates ou encore que le virus s'évanouirait comme par miracle au mois d'avril", explique Loïc de la Mornais, correspondant France Télévision, depuis Washington, jeudi 12 mars. "Il a donc été contraint de taper du poing sur la table", ajoute le journaliste.

Les ressortissants américains obligés de faire des détours pour rentrer

De nombreux Américains partis en voyage et désireux de rentrer chez eux sont également dans l'incertitude. "Les États-Unis ne pourront pas empêcher leurs propres ressortissants de regagner leur sol. En revanche, cela va être très compliqué d'un point de vue logistique, car il n'y aura plus de liaisons directes par exemple entre Paris et Washington et il faudra donc qu'ils fassent des détours", indique Loïc de la Mornais.