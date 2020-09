Coronavirus : Donald Trump promet un vaccin pour novembre

Une incroyable promesse qu’il pourrait finalement tenir. Le président des États-Unis Donald Trump annonce qu’un vaccin contre la Covid-19 pourrait prochainement être dévoilé. Deux laboratoires travaillent activement pour tenter d’en élaborer un. Le chef d’État espère que cela arrivera avant novembre et la prochaine élection présidentielle où il est candidat à sa propre succession.

Un vaccin bientôt testé

"Ils sont actuellement dans la phase 3 des tests qui vont concerner courant septembre 30 000 personnes. Les résultats vont être présentés le 22 octobre à l’agence américaine du médicament, la FDA. Et la FDA, si elle autorise la vaccination à ce moment-là de milliers et de milliers de personnes, des gens prioritaires comme les travailleurs hospitaliers, on pourra dire qu’on a un vaccin", analyse la journaliste Agnès Vahramian en duplex depuis Washington (États-Unis).

