Coronavirus : Donald Trump déclare l'état d'urgence face à l'épidémie

"En soi, cette décision de décréter l'état d'urgence n'est pas rare, elle arrive environ une fois par an. Cela permet d'apporter une aide financière, mais surtout de coordonner tout l'État fédéral et ses nombreuses agences ainsi que de venir en aide aux 50 États du pays en demandant l'aide de l'armée et en donnant les pleins pouvoirs au ministre de la Santé", détaille Loïc de la Mornais, correspondant de France Télévisions, depuis Washington vendredi 13 mars.

Donald Trump s'autocongratule

Alors Donald Trump prend-il enfin la mesure d'une épidémie qu'il avait largement sous-estimée au départ ? "Alors oui et non... Non si on écoute le discours tenu vendredi 13 mars par le président des États-Unis, encore une fois ç'a été du 'moi Donald Trump j'ai fait les choses avant tout le monde'", poursuit le journaliste.