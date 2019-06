"C’est plus gros que le Super Bowl" : les candidats à l’investiture démocrate pour la présidentielle convergent à Miami pour un premier débat

À moins de 500 jours de l’élection présidentielle américaine, les candidats démocrates confrontent leurs programmes en vue de décrocher l’investiture. Le premier débat a lieu mercredi à Miami, en Floride.

Le 3 novembre 2020 verra le peuple américain désigner son nouveau président. À moins de 500 jours du vote, les candidats démocrates sont déjà en campagne pour désigner celle ou celui qui décrochera l’investiture du parti et affrontera Donald Trump.

Une armée de camions télé devant le Adrienne Arsht Center

Tous les candidats démocrates convergent mardi vers Miami, où se tient mercredi 26 juin le premier débat. Dans l’avion en provenance de Washington DC, on croise ainsi la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar, qui débattra dans la soirée sur la scène du Adrienne Arsht Center.

Ce moment de la campagne électorale où tu croises encore des candidats dans les avions de ligne. Ici : la sénatrice du Minnesota @amyklobuchar en route pour le débat des démocrates à Miami demain (cc @raphaelgrand) #usa2020 #DemocraticDebate pic.twitter.com/1crogn7beQ — Gregory Philipps (@gregphil) 25 juin 2019

Le deuxième débat verra s’affronter jeudi entre autres ceux qui sont en tête des sondages en ce moment : Bernie Sanders et Joe Biden. Devant le centre des congrès, une armée de camions télé a envahi la place. "C’est plus gros que le Super Bowl", dit Xavier, un fan de politique qui campe depuis lundi devant le bâtiment avec ses pancartes anti-Trump. "Je pense que ce soir ils vont essayer de ne pas trop s’agresser, tout en parlant de leur programme et de ce dont l’Amérique a besoin : prendre soin des classes moyennes", poursuit-il.

Moi je fais plutôt confiance à Amy Klobuchar, Kamala Harris et Elizabeth Warren. Elle, elle a vraiment les pieds sur terre, elle peut battre Trump parce que face à lui elle saura garder son calme.Xavier, fan de politiqueà franceinfo

"Si c’est Biden qui a l’investiture, il devrait prendre l’une de ces trois femmes comme vice-présidente, estime Xavier. S’il fait ça, il gagne facile contre Trump, faut mettre les femmes au pouvoir." Chacun des débats durera deux heures et sera mené au cordeau : chaque candidat aura droit à des réponses de 60 secondes, suivies de 30 secondes de droit de suite pour que tout le monde puisse s’exprimer. En 2016, on comptait quasiment le même nombre de candidats pour la primaire républicaine. L’exercice avait particulièrement réussi à Donald Trump.