Carburants : l'essence au plus haut depuis six ans

Depuis le début de l'année 2019, faire son plein coûte de plus en plus cher. À raison d'un ou deux centimes de plus par semaine, le prix des carburants a retrouvé ses plus hauts niveaux depuis 2013. À une station-service, le sans plomb 95-E10 est affiché à 1,60 €. "Il y a encore quelque temps, c'était à 1,47 €, donc c'est une belle augmentation", se désole une automobiliste. Pour les scooters, obligés de rouler avec du sans plomb 98, le litre atteint même 1,70 €. En moyenne nationale la semaine dernière, le sans plomb 95-E10 s'affichait à 1,55 €, soit +12% depuis janvier. Et le gazole à 1,48€ (+7%).

Une hausse due à l'embargo américain sur l'Iran

Explication de cette hausse des carburants : la remontée des cours du pétrole. Après un creux en début d'année il a augmenté de 40% en quatre mois. Une des raisons est l'embargo imposé par Donald Trump sur le pétrole iranien. D'abord pour faire chuter le régime de Rohani et d'autre part pour valoriser la production américaine.

