"Caravane des migrants" : 800 militaires déployés par le Pentagone à la frontière avec le Mexique

Les grands moyens pour stopper la "caravane des migrants". Le Pentagone va déployer quelque 800 militaires supplémentaires à la frontière avec le Mexique, ont indiqué jeudi 25 octobre à l'AFP deux responsables américains alors que des milliers de migrants partis du Honduras marchent en direction des Etats-Unis. Ces troupes de l'armée régulière, qui pourraient être envoyées depuis plusieurs bases militaires du pays, viendront renforcer les plus de 2 000 réservistes de la Garde nationale déjà sur place depuis le printemps.

Le ministre américain de la Défense Jim Mattis doit officialiser jeudi le nouveau déploiement, a précisé un responsable du Pentagone. Les renforts comprendront des médecins et des ingénieurs et apporteront principalement un soutien logistique et matériel, dont des tentes et des véhicules. "Les lois adoptées par les démocrates font qu'il est difficile pour nous de stopper des gens à la frontière", avait auparavant tweeté Donald Trump jeudi matin. "J'envoie l'armée pour cette urgence nationale. Ils seront stoppés !", avait-il ajouté.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!