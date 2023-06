Candidature de Mike Pence à l'investiture républicaine : "C'est complètement inédit à l'ère contemporaine" qu'un vice-président se présente contre son ancien président, juge un spécialiste des Etats-Unis

Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, annonce ce lundi sa candidature à l'investiture républicaine et défie donc son ancien président. "Il y a une brouille personnelle, elle est aujourd'hui incontestable", selon un spécialiste de l'histoire politique des Etats-Unis.

"Il y a une brouille personnelle" entre Donald Trump et Mike Pence, "elle est aujourd'hui incontestable", estime lundi 5 juin sur franceinfo Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire, chroniqueur et spécialiste de l'histoire politique des Etats-Unis pour le site Les Jours, après l'annonce de la candidature de Mike Pence à l'investiture républicaine. "C'est complètement inédit à l'ère contemporaine" qu'un vice-président se présente contre son ancien président, ajoute-t-il. "Normalement, un président battu ne se représente pas et quitte la vie politique. C'est la tradition aux Etats-Unis".

franceinfo : C'est assez inédit qu'un ancien vice-président se présence contre l'ancien président, dont il a été le colistier par le passé ?

Corentin Sellin : Oui, c'est complètement inédit à l'ère contemporaine. Et cette anomalie historique arrive pour deux raisons. La première, c'est que normalement, un président battu ne se représente pas et quitte la vie politique. C'est la tradition aux Etats-Unis, tradition qui a été rompue par Donald Trump, qui ne reconnaît toujours pas sa défaite de 2020 et qui se représente une troisième fois à l'investiture républicaine. Et de l'autre côté, il y a aussi normalement une sorte de pacte tacite entre un président et son vice-président, qui est qu'ils ne soient jamais l'un contre l'autre. Mais ce pacte tacite a été, selon Mike Pence rompu lors de l'insurrection du Capitole. A l'époque des émeutiers favorables à la non-certification des résultats ont cherché à le poursuivre dans le Congrès pour le pendre. Et Mike Pence a peu apprécié à ce moment-là le manque de soutien de celui qui était alors son président et son colistier.

Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du côté de Mike Pence une rancune tenace à l'égard de Donald Trump alors que pendant quatre ans, finalement, il n'a rien dit sur les excès ?

Il y a une brouille personnelle, elle est aujourd'hui incontestable. D'autant que Mike Pence a témoigné sur l'insurrection du Capitole dans la grande enquête fédérale qui est en cours sur les responsabilités relatives à cette insurrection du Capitole.

Mais en même temps, et c'est toute la difficulté de cette candidature qui s'annonce, quelle partie exactement de la présidence de Trump, qu'il a partagée intégralement en particulier, par exemple, sur la politique migratoire très stricte, Mike Pence va-t-il désavouer, mise à part l'insurrection du Capitole ? Et d'ailleurs on voit bien cette difficulté puisque dans les mêmes discours, Mike Pence célèbre les quatre ans de présidence Trump, dont il était le vice-président, pour dire qu'ils ont accompli des choses formidables du point de vue conservateur. Et deux phrases plus loin, il semble toujours de manière très mesurée et déguisée remettre en cause la personnalité de Trump lui-même. On voit bien là qu'il y a un chemin vraiment très étroit pour lui dans cette candidature qui s'annonce.

Et est-ce que finalement Mike Pence ne se présente pas pour empêcher Donald Trump de l'emporter ?

Alors, il a sans doute deux idées en tête. La première idée, que sait-on de ce qu'il a dit à la justice fédérale sur l'enquête relative à l'insurrection du Capitole ? Et ne peut-il espérer, dans cette enquête qui est clairement la plus dangereuse pour Donald Trump, une disqualification de Donald Trump ? Il fait sans doute un pari notamment sur la primaire, c'est un caucus qui a lieu dans l'Iowa en février 2024. Et dans ce premier scrutin, ce sont les évangéliques blancs dont fait partie Mike Pence, qui sont le principal bloc électoral dans cet État d'ailleurs. En 2016, Donald Trump n'avait pas réussi à l'emporter parce que sa personnalité new-yorkaise débordante n'avait pas séduit les électeurs évangéliques, très conservateurs du point de vue religieux.

Mike Pence pourrait le faire ?

Il est dans un Etat pas très éloigné, celui de l'Indiana, il fait le pari que lui pourra séduire ces électeurs très religieux. D'autant qu'il faut insister sur ce point. Mike Pence est très à l'aise en campagne dans le porte-à-porte. Il a une grande empathie et un grand sens du contact avec les électeurs. Et peut-être se dit-il que, qui sait, s'il arrivait à emporter les caucus de l'Iowa qui ont souvent consacré des outsiders républicains, peut-être qu'alors tout se débloquerait.