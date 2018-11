Californie : l'incendie continue, Donald Trump sur place

Tout juste arrivé en Californie, Donald Trump prend l'hélicoptère dans un ciel enfumé par les incendies. Le président américain semble abasourdi par l'ampleur du drame et l'étendue des dégâts, quelques jours après avoir remis en cause la gestion des forêts par les démocrates, à la tête de cet État. Il a désormais changé de ton : toute l'Amérique est au côté de la Californie. "Je pense que nous allons tous dans la même direction. (...) Nous avons un travail de grande ampleur, nous devons agir rapidement", a déclaré le président américain devant les médias.



L'état de catastrophe majeure déclaré



Près de 9 000 pompiers ont été déployés face aux gigantesques incendies, au nord et au sud de la Californie. Près de 100 000 hectares ont été ravagés par les flammes et le bilan humain est encore provisoire, mais dramatique : 71 victimes et plus de 1 000 disparus. La ville de Paradise a été rayée de la carte. Des volontaires cherchent des corps et tentent d'identifier les victimes. L'état de catastrophe majeure a été déclaré alors que la Californie fait face à l'incendie le plus meurtrier de son histoire

