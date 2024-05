"C'est de la persécution politique" : les soutiens de Donald Trump s'insurgent contre la condamnation sans précédent de l'ancien président américain

La Russie dénonce "l'élimination des adversaires politiques" aux États-Unis : c'est bien de Donald Trump que parle le Kremlin, après sa condamnation historique, jeudi 30 mai, au pénal. L'ex-président américain était visé dans l'affaire Stormy Daniels, accusé d'avoir acheté le silence de cette ancienne actrice X, pour éviter un scandale, avant son élection en 2016 - et d'avoir, pour cela, falsifié des documents comptables.

Donald Trump, vendredi, évoquait lui un procés "très injuste" depuis sa Trump Tower, devant laquelle quelques-uns de ses partisans étaient venus le soutenir.

Au pied de la Trump Tower à Manhattan, des touristes, des dizaines de caméras et une poignée de trumpistes avec leurs drapeaux et leurs casquettes. "C'est injuste, c'est de la persécution politique !, s'indigne Monique. Je suis là pour le soutenir, Trump est une victime ! Il n'est coupable de rien !"

Soutiens indéfectibles

À ses côtés, Julia est venue avec le "mugshot" de Donald Trump, cette photo prise lors de l'une de ses nombreuses inculpations. Elle a un surnom pour l'ex-président. "L'homme orange est le dernier grand espoir pour la démocratie américaine, soutient-elle, Nous observons le début de l'écroulement de ce grand empire.

"Si on ne renvoie pas cet homme à la Maison Blanche, l'Amérique n’existe plus. Et si l'Amérique dit 'bye bye', le monde aussi est en danger". Julia, manifestante pro-Trump à franceinfo

Deon, lui, en profite pour vendre des casquettes. Il ne reconnaît plus cette ville, dit-il, qui avait tant aimé son golden boy local. "C'est Donald Trump qui avait commencé à redonner vie à New York", affirme-t-il. Avant de poursuivre : "Mais un jour, il a décidé d’entrer en politique et les New Yorkais ont changé, Boom ! Ça a été une montagne russe d’amour et de haine mais il semble que l'amour soit de retour". Et tous, peu importent les circonstances, iront voter pour Donald Trump le 5 novembre.