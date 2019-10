Brexit : le travailliste Dennis McShane souhaite "une nouvelle consultation" des Britanniques

"Le Parlement britannique a fait son devoir en refusant d'accepter des propositions très néfastes pour le Royaume-Uni", estime Dennis McShane. L'ancien ministre travailliste de Tony Blair demande "une nouvelle consultation du peuple", à l'image de la "Suisse ou du Danemark où on revote".

Trump veut déstabiliser l'Europe

"On entre dans une période très incertaine. Le Brexit va peser sur la politique, la gouvernance, l'unité du Royaume-Uni", assure l'auteur du livre Brexiternity.



Dennis McShane pointe du doigt "une presse principalement détenue par des Américains, des gens qui ne vivent pas et ne paient pas d'impôts au Royaume-Uni". Pour lui, "le Brexit est un projet idéologique américain pour déstabiliser l'Europe". Et d'assurer : "On fait une bataille contre Boris Johnson et Donald Trump. La bataille va continuer et l'éternité du Brexit commence bientôt".

