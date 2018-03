Bras de fer : Bruxelles veut taxer l'Amérique de Trump

Gin, bourbon, beurre de cacahuète : à quoi ressemble la liste de produits américains qui seraient sanctionnés en Europe dévoilée par l'UE ce mercredi 7 mars ? "La liste est longue et pas définitive. Il y a de produits agricoles, effectivement ; le jus d'orange, le beurre de cacahuète, le tabac à rouler, et des produits industriels ; les jeans, les bateaux, les motos - on pense forcément aux Harley Davidson - et certains aciers américains que l'on apporte dans l'Union européenne", explique le journaliste Valéry Lérouge, en direct de Bruxelles (Belgique).

"L'Europe ne se laissera pas faire"

"Ce sont des cibles qui ne sont pas choisies au hasard, ce sont de biens souvent produits dans des états où Donald Trump est populaire. C'est donc politique et économique, puisque le but est de compenser les trois milliards d'euros qui pourraient coûter cette surtaxe sur l'acier européen", précise-t-il. Le message de Bruxelles est clair : "l'Europe ne se laissera pas faire", conclut le journaliste.

