Bill Gates se moque de Donald Trump, qui lui a demandé la différence entre le sida et le papillomavirus

Le fondateur de Microsoft a fait plusieurs remarques peu flatteuses pour le président américain lors d'une conférence tenue en privé, mais dont une chaîne américaine a obtenu une vidéo.

Bill Gates n'a visiblement pas été très impressionné par ses deux rencontres avec le président des Etats-Unis. Dans une conférence privée donnée dans les locaux de sa fondation caritative, dont des extraits ont été diffusés vendredi 18 mai par la chaîne MSNBC, le fondateur de Microsoft a fait quelques remarques peu glorieuses pour Donald Trump.

"Les deux fois, il a voulu savoir s’il y avait une différence entre le sida et le papillomavirus", explique Bill Gates. En anglais, les deux maladies sont désignées par des acronymes assez proches, HIV et HPV. "J'étais en mesure de lui répondre qu’il arrivait rarement qu’on les confonde, ces deux-là", poursuit le milliardaire, provoquant l'hilarité de l'assistance.

"Trump a entendu dire que vous n'aimiez pas ce que fait Trump"

Les deux hommes ne s'étaient jamais rencontrés avant l'entrée de Donald Trump à la Maison Blanche : Bill Gates explique même qu'il avait "évité" ce dernier quand ils s'étaient trouvés ensemble à un événement, pendant la campagne. Mais le président américain connaissait une des filles du milliardaire, Jennifer Gates, célébrité dans le monde de l'équitation. "La première fois que j’ai parlé avec lui, c’était assez effrayant de voir tout ce qu’il connaissait de l’apparence de ma fille", témoigne Bill Gates, ajoutant que son épouse Melinda "n'avait pas beaucoup aimé ça".

Il s'est aussi étonné de la façon dont le président américain parle de lui-même. "Sa première phrase m'a un peu déboussolé. Il a dit 'Trump a entendu dire que vous n'aimez pas ce que fait Trump', raconte le fondateur de Microsoft. Et je me suis dit : 'Wow, et vous êtes Trump ?'"