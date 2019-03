Attentats à Christchurch : Donald Trump dénonce les attaques "ridicules" le visant

Donald Trump a dénoncé, lundi 18 mars, les attaques "ridicules" dont il a fait l'objet après les attentats contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Certains élus lui reprochent notamment son silence sur la menace des suprémacistes blancs. "Les médias 'fake news' font tout ce qu'ils peuvent pour me rendre responsable de l'horrible attaque en Nouvelle-Zélande", a-t-il tweeté. "Ils vont devoir travailler très dur pour démontrer ça. C'est tellement ridicule !"

The Fake News Media is working overtime to blame me for the horrible attack in New Zealand. They will have to work very hard to prove that one. So Ridiculous!