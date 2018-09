Assemblée générale de l'ONU : Trump et Macron se sont rencontrés

Emmanuel Macron et Donald Trump se sont rencontrés à New York ce lundi 24 septembre. L'occasion de tenter d'attténuer leurs divergences. "Le ton a été cordial mais il n'y a pas eu vraiment d'effusion. Le ton est apaisé parce qu'il n'y a pas de nouveau sujet de divergence et en même temps peu d'avancées sur les dossiers en cours. Sur l'Iran, Donald Trump dit : 'Je continue à mettre la pression'. Emmanuel Macron, lui, demande 'pour aller où et avec quelle stratégie ?'", explique Agnès Vahramian, envoyée spéciale aux États-Unis.

Des présidents bien installés dans leurs divergences

Le président américain s'est montré très dur sur le commerce. "Il a dit : 'L'Europe continue de nous maltraiter'. Les deux hommes se sont écoutés pendant cinquante minutes. Le président américain a expliqué qu'avec la France, les États-Unis 'travaillaient bien à 99%'. On sent malgré tout les présidents bien installés dans leurs divergences. Donald Trump a confirmé sa venue le 11 novembre prochain à Paris. Il veut visiter un site symbolique de la Première Guerre mondiale. Il a aussi évoqué avec beaucoup de magie dans les yeux son dernier dîner à Paris en haut de la tour Eiffel", conclut la journaliste.

