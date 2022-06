Assaut du capitole : les contours d’une conspiration ?

Jeudi 9 juin, c’est un spectacle sidérant qui était visible en prime time à la télévision américaine. Avec deux heures d’émission, très bien produites, comme savent le faire les Américains, sur les premières conclusions de la commission d’enquête parlementaire sur les événements du 6 janvier 2021. Une émission produite par la Chambre des représentants, l’équivalent de l’Assemblée nationale, et qui a montré de nouveaux témoignages, de nouvelles vidéos.

Six rendez-vous

Elles semblent bien dessiner les contours d’une conspiration ou d’une tentative de coup d’État. Il y aura six rendez-vous de ce type. Dans les prochains jours ?, la commission assure qu’elle abordera le rôle du président Donald Trump et sa responsabilité dans les événements. Les conclusions seront symboliques, car le Sénat a refusé de former une commission d’enquête sur ces événements, explique le journaliste de France Télévisions, Loïc de La Mornais.