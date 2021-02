Assaut du capitole : des vidéos chocs dévoilées au procès de Donald Trump

Mardi 10 février, aux États-Unis, le procès en destitution de Donald Trump s’est ouvert au Sénat. L’ancien président est accusé "d’incitation à l’insurrection" dans la prise du Capitole, survenu le 6 janvier. Dans ce cadre, des vidéos inédites de l’assaut ont été dévoilées. Dans l’une d’entre elles, filmées par un policier, ce dernier est pris à partie par un assaillant. On entend son appel radio : "On ne peut plus les retenir, tous les policiers vont reculer, on est cernés !"

Des vidéos visant à montrer la peur des élus

Dans une autre vidéo, les premiers insurgés pénètrent dans le Capitole. Certains ont revêtu des tenues militaires et sont équipés de casques et matraques. Ils ouvrent les portes pour les suivants. Les supporters de Donald Trump entrent par dizaines. Ces documents ont été sélectionnés par l’accusation de l’ancien président. Leur publication vise à montrer la peur des élus ce jour-là, à l’image de l’ancien vice-président, Mike Pence, évacué avec sa famille. C’est la première fois qu’on le voit se cacher des insurgés. Dans les couloirs, des assistants parlementaires courent s’enfermer dans une pièce, qu’un pro-Trump essaiera plus tard de forcer.

