Après les tueries au Texas et dans l'Ohio, Donald Trump condamne pour la première fois le suprémacisme blanc

C'est une déclaration qui étonne de la part de Donald Trump. Dans son allocution devant la presse à la Maison Blanche, lundi 5 août, le président américain a appelé la nation à "condamner le sectarisme, le racisme et le suprémacisme blanc". C'est la première fois qu'il condamne fermement cette idéologie à laquelle adhérait le tueur de la fusillade d'El Paso. "Ces sinistres idéologies doivent être vaincues", a-t-il poursuivi, ajoutant :"La haine n'a pas de place en Amérique. La haine déforme les esprits, ravage les cœurs et dévore les âmes."

President Trump: “In one voice, our nation must condemn racism, bigotry and white supremacy. These sinister ideologies must be defeated. Hate has no place in America. Hatred warps the mind, ravages the heart and devours the soul.” https://t.co/OcpkYxKGDO pic.twitter.com/LsULa6kATs