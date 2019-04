Après le rapport Mueller, une candidate démocrate à la présidence appelle à destituer Donald Trump

C'est la première des candidats à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020 à sonner la charge après la publication du rapport Mueller. Elizabeth Warren, candidate à la Maison Blanche, a appelé, vendredi 19 avril, à destituer Donald Trump.



Elle a souligné sur Twitter la "gravité" de faits dévoilés par le procureur spécial Robert Mueller, qui a enquêté sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. "Le rapport Mueller expose des faits qui montrent qu'un gouvernement étranger hostile a attaqué notre élection de 2016 pour aider Donald Trump et que Donald Trump a reçu favorablement cette aide", a-t-elle afirmé. "Une fois élu, Donald Trump a entravé l'enquête sur cette attaque."

The Mueller report lays out facts showing that a hostile foreign government attacked our 2016 election to help Donald Trump and Donald Trump welcomed that help. Once elected, Donald Trump obstructed the investigation into that attack.

En conséquence, la Chambre des représentants "devrait lancer une procédure de destitution contre le président", a estimé Elizabeth Warren. "Ignorer les tentatives répétées d'un président pour entraver une enquête portant sur sa propre attitude déloyale infligerait un dommage profond et durable à ce pays."

The severity of this misconduct demands that elected officials in both parties set aside political considerations and do their constitutional duty. That means the House should initiate impeachment proceedings against the President of the United States.