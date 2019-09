Afghanistan : les talibans menacent Donald Trump de nouveaux combats si les pourparlers cessent

Le ton monte. Les talibans ont menacé les Etats-Unis de représailles, mardi 10 septembre, si ces derniers abandonnaient les discussions sur un retrait de leurs troupes d'Afghanistan, comme l'a décidé le président américain Donald Trump.

"Nous avions deux façons d'en finir avec l'occupation de l'Afghanistan, celle du jihad et des combats, et celle des pourparlers et des négociations. Si Trump veut arrêter les discussions, nous emprunterons le premier chemin et ils le regretteront bientôt", a affirmé un porte-parole, Zabihullah Mujahid.

La veille, le président américain avait martelé que ces négociations étaient "terminées pour de bon". Il avait également déclaré samedi soir annuler une rencontre secrète prévue à Camp David avec les talibans pour conclure un accord négocié depuis un an. Une décision justifiée par la mort d'un soldat américain dans un attentat à Kaboul revendiqué par les talibans.

