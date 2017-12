Affaire Weinstein, ouragan Irma, mort de Johnny... Revivez l'année 2017 en grand format

L'année 2017 a été riche en bouleversements : catastrophes naturelles, changements politiques majeurs, témoignages des femmes victimes violences... Pour prendre la mesure de ces événements, les approfondir ou même les découvrir, franceinfo vous propose une sélection d'enquêtes, de reportages et de témoignages en grand format.

Pour comprendre pourquoi les Etats-Unis ont élu Donald Trump

Le 20 janvier, Donald Trump est officiellement devenu le 45e président des Etats-Unis. Son élection, en novembre 2016, a stupéfait le monde. A l'occasion de l'investiture du milliardaire, franceinfo est allé dans le comté de Trumbull, dans l'Ohio, un bastion démocrate depuis les années 1930. Pourtant, après avoir plébiscité Barack Obama, ses habitants se sont tournés majoritairement vers Donald Trump.

Pour saisir les enjeux de l'accueil des migrants

Entre les sentiments de solidarité et de rejet sur l'accueil des migrants, franceinfo s'est rendu à Grambois (Vaucluse), à une quarantaine de kilomètres au nord d'Aix-en-Provence. Pendant quatre mois, la colonie du village qui accueille les enfants des postiers l'été s'est transformée en centre d'accueil et d'orientation de mineurs isolés. Cinquante jeunes Erythréens évacués de la "jungle" de Calais ont été pris en charge. Au moment de fermer les portes du centre, le 8 mars, le village "secoué" se raconte, partagé entre solidarité et tentation de voter Front national.

Pour s'immerger au cœur d'un désert médical

Jean-Claude Courte, 66 ans, a pris sa retraite le 31 mars, près de quarante ans après avoir ouvert son cabinet. Franceinfo raconte la dernière journée de ce médecin de campagne. Le sexagénaire a eu beau remuer ciel et terre, personne n'a voulu lui succéder à Waldwisse, en Moselle, un village de 900 habitants. Un cas qui illustre l'augmentation des déserts médicaux en France.

Pour analyser l'accession du FN au second tour de la présidentielle

Marine Le Pen est arrivée deuxième du premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril, avec 21,43% des voix. Et, si elle a échoué au second face à Emmanuel Macron, certains territoires l'ont plébiscitée. C'est le cas de la Thiérache. Ce territoire du nord de l'Aisne a voté à près de 60% pour la candidate FN au second tour. Isolement, chômage, sentiment d'abandon... Franceinfo s'est rendu sur place pour comprendre les raisons de ce score.



Pour revivre la fulgurante ascension d'Emmanuel Macron

Le 7 mai, Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle avec plus de 65% des voix. Totalement inconnu des Français il y a encore cinq ans, il devient le huitième chef de l'Etat élu sous la Ve République. Franceinfo a retracé son parcours éclair, marqué par ses déclarations fracassantes, son style et son culot.

Pour observer le quotidien de femmes victimes de harcèlement à la Chapelle

Après la publication, le 18 mai, d'un article sur le harcèlement des femmes dans le quartier de la Chapelle, à Paris, certains ont dénoncé une description "caricaturale" quand d'autres ont vanté les louanges d’une "vérité" "enfin" exprimée. Franceinfo a passé une semaine avec les habitants de ce quartier parisien, où des femmes dénoncent une situation intenable. Tous les témoignages s'accordent sur une chose : le quartier de la Chapelle n’est pas comme les autres.

Pour se souvenir de l'attentat de Manchester

Le 22 mai, le concert d'Ariana Grande à la Manchester Arena touche à sa fin, la salle de 21 000 spectateurs, commence à être évacuée quand un kamikaze se fait exploser avec une bombe artisanale. Les témoins décrivent la panique et l'horreur. L'attentat, revendiqué par le groupe Etat islamique, fait 22 morts. Franceinfo a fait le récit de cette terrible soirée.

Pour découvrir la vie compliquée des hôtesses du Tour de France

Derrière leurs sourires et leurs tenues impeccables se cachent parfois un calvaire. A l'occasion de la 3e étape du Tour de France, franceinfo a demandé aux hôtesses chargées de distribuer des produits publicitaires aux spectateurs de raconter les coulisses de leur travail. Payées 2 000 euros net, on attend d'elles un professionnalisme en toutes circonstances. Y compris quand elles sont confrontées à des mains aux fesses, à un verre d'urine jeté sur une robe ou encore lorsqu'elles ont des moucherons collés sur les dents.

Pour décrypter la communication verrouillée du président Macron

Depuis son élection et la mise en scène du Louvre, le nouveau président de la République impose un nouveau style de communication, en se concentrant sur la force des images symboliques tout en tenant les journalistes à distance. Le 14 juillet, franceinfo a analysé le discours maîtrisé et la communication élyséenne sous le contrôle du président.

Pour écouter le malaise des militaires français

Matériel vieilli, usé, dépassé, troupes fatiguées, épuisées... Après la démission du général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, le 19 juillet, franceinfo a entendu plusieurs témoignages au sein de l'armée. Tous décrivent un quotidien déjà bien difficile, et une armée qui ne fait plus rêver grand monde, au moment où le gouvernement prévoit de nouvelles coupes budgétaires.

Pour se rappeler des attentats de Barcelone

En plein cœur de l'été, le 17 août, la Rambla de Barcelone est bondée. En fin d'après-midi, une camionnette blanche déboule et vise la promenade piétonne. Des témoins évoquent le souvenir de l'attentat de Nice. Quatorze personnes sont tuées. La course folle des terroristes s'achève le lendemain dans la station balnéaire de Cambrils, où deux personnes trouvent la mort. Franceinfo a fait le récit de ces attentats, revendiqués par l'organisation Etat islamique, qui ont endeuillé l'Espagne.

Pour se rendre compte du traumatisme et des dégâts causés par l'ouragan Irma

Vents violents, trombes d'eau... Le passage de l'ouragan Irma, à partir du 6 septembre, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, a fait 11 morts sur ces territoires français. Les îles sont dévastées, les communications passent mal et les secours font face à des risques de crises sanitaire et sécuritaire. Franceinfo raconte, grâce aux témoignages d'habitants, le déroulé de cette catastrophe d'une violence qui marquera à jamais les esprits des locaux.



Pour découvrir que l'affaire Weinstein n'épargne pas le cinéma français

Après la publication d'un article aux Etats-Unis le 5 octobre, l'affaire Weinstein, du nom du célèbre producteur de cinéma accusé de harcèlement sexuel et de viols, est lancée. L'onde de choc dépasse largement Hollywood. Franceinfo a mené l'enquête au cœur du cinéma français. Des actrices et des acteurs confirment un phénomène de harcèlement et d'agressions sexuelles qui touche toutes les strates du cinéma, de la production de films jusqu'aux écoles.

Pour évaluer les violences par armes à feu aux Etats-Unis

Soixante-dix-sept morts et 65 blessés par armes à feu, c'est le quotidien (presque) ordinaire des Etats-Unis. Braquages à main armée, règlements de comptes, personnes visées au hasard, accidents, interventions policières... Après la tuerie dans une église du Texas, qui a fait 26 morts et 20 blessés, le 5 novembre, franceinfo fait le récit de 24 heures dans un pays où les armes à feu sont partout.

Pour entrevoir à quel point le VIH bouleverse la vie de Frédéric

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, franceinfo a rencontré un "survivant". A 57 ans, ce militant d'Act Up-Paris a déjà passé plus de trente ans avec le virus du sida. De la découverte de sa séropositivité à sa peur de vieillir dans la solitude, en passant par ses années de militantisme ou encore le décès de son compagnon, il s'est confié à nous.

Pour mesurer l'ampleur de l'onde de choc Weinstein

Deux mois après les premières révélations, Harvey Weinstein, le célèbre producteur de cinéma, a entraîné dans sa chute de nombreuses figures du milieu artistique, médiatique et politique, aux Etats-Unis comme en Europe. La parole se libère, y compris sur les réseaux sociaux. Pour mettre en lumière cet effet domino, franceinfo a listé les hommes mis en cause publiquement depuis deux mois pour harcèlement, agression sexuelle ou viol.

Pour plonger dans la part d'ombre de Johnny

Johnny Hallyday meurt dans la nuit du 5 au 6 décembre, à l'âge de 74 ans. Malgré une image assagie depuis son mariage avec Laeticia, l'éternel rockeur a longtemps flirté avec la drogue et l'alcool, une "destroyance" que lui et ses proches évoquaient régulièrement. Franceinfo a retracé une vie à 100 à l'heure.

Pour revivre le jour où Johnny est devenu l'idole des jeunes

Le 22 juin 1963, le mensuel Salut les copains fête son premier anniversaire, avec un concert gratuit place de la Nation, à Paris. Entre 150 000 et 200 000 jeunes viennent acclamer Johnny Hallyday. Cette date marque l'émancipation de la génération des baby-boomers. Pour franceinfo, des témoins se souviennent de leur "Woodstock".

Pour prendre conscience des ravages du réchauffement climatique

Début décembre, la vidéo d'un ours polaire décharné devient virale, elle devient le symbole des conséquences du réchauffement climatique. Manchots décimés, baleines déboussolées... Six documentaristes, qui parcourent les régions polaires et les massifs pour filmer et photographier la vie sauvage menacée, ont livré à franceinfo leurs souvenirs les plus marquants.

Pour se glisser dans la peau du père Noël

Cris d'enfants, postillons, sourires forcés... La vie du père Noël n'est pas un cadeau. Un journaliste de franceinfo a enfilé le costume rouge et blanc le temps d’un après-midi dans le quartier de Montmartre à Paris.

Pour décortiquer le phénomène Christian Clavier

Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, A bras ouverts, Si j'étais un homme... Christian Clavier est un paradoxe : l'acteur cumule les succès populaires et les foudres répétées de la critique. A l'occasion de la sortie de Momo, le 27 décembre, où il incarne un homme qui se découvre avec horreur père d'un handicapé d'une trentaine d'années. Franceinfo s'est demandé quelles sont les raisons d'un tel décalage ? A l'acteur lui-même, au personnage qu'il s'est construit ou à la comédie française en général ?