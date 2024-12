Affaire Stormy Daniels : invoquant la grâce accordée par Joe Biden à son fils, Donald Trump réclame l'annulation de sa condamnation pénale pour fraude fiscale

Invoquant la grâce présidentielle qu'a accordée Joe Biden à son fils Hunter, Donald Trump a réclamé officiellement à la justice new-yorkaise l'annulation de sa condamnation pénale historique dans l'affaire Stormy Daniels, mardi 3 décembre. Le 45e et bientôt 47e président des Etats-Unis a été reconnu coupable, en mai, de paiements dissimulés à une actrice de films X pour qu'elle taise un rapport sexuel avec le milliardaire. Donald Trump a toujours nié cette relation.

Qualifiant l'affaire de "bidon", le républicain avait accusé la justice d'être instrumentalisée par ses adversaires démocrates. Le prononcé de sa peine a été maintes fois repoussé et reste en suspens, sa défense usant de tous les recours disponibles. Dans un document judiciaire de 70 pages rendu public mardi, les avocats de Donald Trump exigent désormais que "le tribunal annule immédiatement l'inculpation et le verdict du jury".

Ses avocats dénoncent une "chasse aux sorcières politique"

Dans leur recours, ils citent la grâce présidentielle accordée par le président Joe Biden à son fils Hunter, reconnu coupable dans deux affaires distinctes de détention illégale d'arme à feu et de fraude fiscale. Cette grâce présidentielle pour une période de dix ans, avant même que ne soient prononcées les peines contre Hunter Biden, a provoqué l'indignation des républicains et le malaise chez des démocrates.

"En décidant d'une grâce décennale pour Hunter Biden couvrant n'importe lequel de ses crimes ou délits, qu'ils fassent ou non l'objet de poursuites, le président Biden a affirmé que son fils avait été 'pointé du doigt et injustement accusé' et 'traité différemment'", arguent les avocats. Ils voient dans ces "propos une condamnation du propre ministère de la Justice du président Biden, celui-là même qui a coordonné et supervisé la chasse aux sorcières politique et l'ingérence électorale contre le président Trump".