Adrien Quatennens : "Donald Trump est un personnage dangereux "

Invité à réagir au lendemain de l'attaque au couteau revendiquée par Daech dans le quartier de l'Opéra à Paris, Adrien Quatennens, député de la France insoumise du Nord plaide pour l'unité nationale d'abord ce dimanche 13 mai, "Évidemment, et que faire d'autre ?" Et d'ajouter : "D'abord, exprimer devant vous ma pensée émue pour les victimes et leurs proches, et rendre hommage aussi aux policiers, qui ont neutralisé rapidement l'individu, et à nos secours (...)".

"La câlinothérapie, avec ce monsieur-là, n'est pas très efficace"

La semaine dernière, Donald Trump avait fait sensation en estimant que s’il y avait eu le port d'armes autorisé en France pour tout le monde, il y aurait eu moins de victimes au Bataclan. Le ministère des Affaires étrangères avait protesté par communiqué. Est-ce que cela aurait mérité une réponse plus directe, plus cinglante ? "Là pour le coup, évidemment, et il faut bien le dire", répond le député de la France insoumise. On le voit, Donald Trump est un personnage dangereux qui est en train de déséquilibrer complètement l'architecture de la sécurité collective à travers le monde, et quand il se laisse aller à ce genre de paroles, notamment en nommant des actes que nous avons subis sur notre sol, évidemment qu'il faudrait une parole forte pour la France". Mais quoi ? "Déjà, ne pas le laisser dire, et avoir une parole, par exemple du président de la République, qui soit claire", estime le député. Pour moi, clairement, elle a manqué. Et on le voit bien avec Donald Trump, on a vu les images de la diplomatie française à Washington, tout le monde le voit bien, la câlinothérapie, avec ce monsieur-là, n'est pas très efficace", analyse le député de la France insoumise.