A la surprise générale, Donald Trump menace le Congrès d'un nouveau "shutdown" dans un tweet

Coup de théâtre à Washington. Donald Trump a menacé, vendredi 23 mars, de mettre son veto à la loi de financement de l'Etat fédéral adoptée par le Congrès, au risque d'une nouvelle fermeture des administrations, sous prétexte qu'elle n'inclut pas de compromis sur l'immigration.

"J'envisage un VETO de la loi de dépenses en raison du fait que les plus de 800 000 bénéficiaires de DACA ont été complètement abandonnés par les démocrates (même pas cités dans la loi) et que le MUR FRONTALIER, dont nous avons désespérément besoin pour notre défense nationale n'est pas totalement financé", a tweeté le dirigeant. Daca est un programme de permis de séjour temporaires pour de jeunes clandestins, créé par Barack Obama et supprimé en septembre dernier par l'actuel président.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.