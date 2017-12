2017 : ces visages qui ont marqué l'année

Des femmes et des hommes nous ont particulièrement émus, bousculés ou inquiétés en cette année 2017. Chacune des apparitions de Kim Jong-Un donne des sueurs froides. Le leader suprême de la Corée du Nord ravive la menace d'une guerre nucléaire. À sa manière, Donald Trump, lui, incarne le rêve américain pour certains, un cauchemar pour d'autres. À 70 ans, le milliardaire républicain porté à la tête de la première puissance mondiale gouverne à grands coups de discours et de provocations.

Des personnalités de changement

À 39 ans, avec une ascension fulgurante, Emmanuel Macron accède à la présidence de la République française. Inconnu des Français il y a encore trois ans, il est le plus jeune président de la Ve République et bouscule le traditionnel clivage droite-gauche. Carles Puigdemont, lui, incarne le rêve d'indépendance. L'ancien président de la Catalogne défie l'Espagne et menace l'unité du pays.

