14-18 : Emmanuel Macron est à Strasbourg pour la commémoration de la Grande Guerre

Emmanuel Macron entame le plus long déplacement dans le pays depuis son élection. Ce périple dépasse largement le cap de la Grande Guerre. "C'est une double itinérance que va effectuer Emmanuel Macron qui est arrivé dimanche 4 novembre à Strasbourg (Bas-Rhin) pour donner le coup d'envoi des commémorations, en compagnie du président allemand Steinmeier", explique la journaliste Catherine Demangeat. Le chef de l'État va d'abord partir sur les traces de la Grande Guerre, de Verdun (Meuse) au Chemin des Dames (Aisne).

Donald Trump et Vladimir Poutine invités sous l'Arc de triomphe

Une série d'hommages jusqu'au 11 novembre, avec cette fois, sous l'Arc de triomphe, une cérémonie en présence d'une centaine de présidents étrangers dont Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais au-delà de la dimension mémorielle, ce périple a une tonalité politique et sociale. Emmanuel Macron veut aussi aller à la rencontre des Français blessés par la crise, dont les attentes sont fortes. "Il va enchaîner les visites d'usines et les tables rondes économiques pour tenter de renouer le lien avec des citoyens souvent déçus", conclut la journaliste.

