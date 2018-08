11-Novembre : Donald Trump sera présent à Paris

Le 14 juillet 2017, Donald Trump, invité d'honneur du défilé des Champs-Élysées, avait salué l'école polytechnique et la patrouille de France. Dans son esprit, une idée fait alors son chemin. Le président américain confirme lors de la venue d'Emmanuel Macron aux États-Unis et sa fascination pour la beauté de ce défilé militaire. Il annonce vouloir le même. Mais vendredi 17 août, le projet semble compromis : sur Twitter, le chef d'État se plaint d'un prix exorbitant et de son obligation de reporter la belle parade militaire. Les militaires américains chiffrent le défilé à 80 millions d'euros, les vétérans bondissent et estiment que l'argent pourrait être mieux employé.

Trump à Paris, le 11 novembre prochain

Dans la foulée, Donald Trump annonce alors qu'il sera présent le 11-Novembre pour les cérémonies du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron a invité tous les chefs d'État de pays belligérants, mais aucun défilé militaire n'est prévu ce jour-là.

Le JT

Les autres sujets du JT