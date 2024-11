Direct Présidentielle américaine 2024 : la candidate démocrate Kamala Harris dit avoir voté par correspondance

"Mon bulletin est en route pour la Californie." La vice-présidente américaine et candidate démocrate Kamala Harris a annoncé, dimanche 3 novembre, qu'elle avait voté, par correspondance, dans l'élection qui l'oppose à l'ancien président républicain Donald Trump. "Je viens de remplir mon bulletin de vote par correspondance", a-t-elle dit lors d'un bref échange avec les journalistes à Detroit, dans le Michigan (région des Grands Lacs). Suivez notre direct.

"Election day" le 5 novembre. Les électeurs américains peuvent voter de façon anticipée dans une majorité d'Etats depuis la fin du mois de septembre, comme l'a expliqué franceinfo. Le 5 novembre, jour surnommé "Election Day", ceux qui ne l'ont pas encore fait pourront glisser leur choix dans l'urne ou sur une machine à voter. Quelque 76 millions d'électeurs ont voté de manière anticipée.

Fin de campagne brutale. Nombre d'électeurs américains expriment leur ras-le-bol à deux jours du vote. Cette campagne est la plus agressive de l'histoire récente des Etats-Unis. Dans ce climat ultra tendu, des violences physiques sont redoutées après le 5 novembre.

Sondages serrés. L'élection risque de se jouer dans un mouchoir de poche, comme le montre l'agrégateur de sondages de franceinfo. La dernière étude d'opinion de New York Times/Siena se concentre sur sept Etats cruciaux, surnommés "swing states". Kamala Harris en tête dans une majorité d'entre eux (dans le Nevada, en Caroline du Nord, en Géorgie, dans le Wisconsin), et à parfaite égalité avec Donald Trump dans deux autres (Pennsylvanie et Michigan), quand son rival la devance en Arizona. Mais ce sondage très suivi pointe qu'elle a perdu du terrain dans l'Etat le plus disputé : la Pennsylvanie, ce vaste territoire du nord-est qui compte 19 grands électeurs sur les 270 minimum que doit atteindre l'un des deux candidats pour l'emporter.