DIRECT. Etats-Unis : Joe Biden promet "unité" et "action", alors que les démocrates revendiquent la victoire aux sénatoriales de Géorgie

: "Il est temps de tourner la page. Les Américains demandent de l'action et veulent de l'unité et je suis plus qu'optimiste que jamais sur le fait que nous y parviendrons".



Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a salué dans un communiqué la victoire probable des démocrates aux sénatoriales de Géorgie, qui devraient lui donner le contrôle du Congrès.



: Bonjour @Martin Alors que le Congrès doit valider le résultat de l'élection présidentielle et ainsi entériner la victoire de Joe Biden, l'ambiance est tendue à Washington. Donald Trump doit s'y exprimer d'une minute à l'autre devant ses partisans, qui contestent toujours l'élection du démocrate. De nombreuses rues ont déjà été barrées autour de la Maison Blanche et du centre en prévision des manifestations pro-Trump. Quant aux élections sénatoriales en Géorgie, le démocrate Jon Ossoff a en effet revendiqué la victoire mais celle-ci n'est pas encore confirmée.

: Bonjour, a-t-on des nouvelles de la situation à Washington (manifestations, Proud Boys...) et du deuxième siège des sénatoriales en Géorgie ? J'ai entendu dire que Jon Ossoff revendique la victoire... Je vous remercie !

: Bonjour @Isa. Un recomptage pourra être demandé en Géorgie si Jon Ossof obtient moins de 0,5 points d'avance sur son rival, ce que l'on ne sait pas encore...

: Bonjour Robin, si Ossoff l'emporte d'une très courte avance, sera-t-il possible que les républicains déposent un recours et imposent un recomptage des voix, comme lors de la présidentielle ?

: Bonjour . Les nouveaux sénateurs de Géorgie (si les deux victoires sont confirmées) ne siègeront pas immédiatement puisqu'il faut attendre la certification des résultats (un recomptage pourra peut-être être demandé). Cela signifie que ces deux sénateurs ne participeront pas à la certification de la victoire de Joe Biden au Congrès ce soir.

: Bonjour FI : quand les nouveaux sénateurs de Georgie entrent-ils en fonction ? Qui va certifier l’élection de Biden aujourd’hui au Sénat, les anciens ou les nouveaux élus ?

: Bonjour . Pour le deuxième siège en jeu dans ces sénatoriales partielles, 98% des votes ont déjà été dépouillés. Et pour l'instant, le démocrate Jon Ossoff affiche une avance de 0,4% des suffrages, selon The New York Times (contenu en anglais). Il vient de revendiquer la victoire, mais celle-ci n'est pas encore confirmée.

: Bonjour. Avez-vous des nouvelles de la Géorgie (EU) ? Où en est le décompte pour le deuxième siège de sénateur ? Merci

: Bonjour @Aldé. Comment on en a désormais l'habitude, après l'élection présidentielle du 3 novembre, les résultats définitifs peuvent prendre du temps à arriver et il est très difficile d'estimer quand nous les aurons. Cependant, nous avons déjà donné la victoire de Raphael Warnock, conformément aux projections (article en anglais) de l'agence Associated Press.

: Bonjour la rédaction ! Quand saurons-nous les résultats définitifs de l'élection en Géorgie ?

: Si cette victoire est confirmée (elle ne l'est donc pas pour l'instant), cela signifiera que les démocrates ont désormais 50 sièges au Sénat, comme les républicains. Mais comme le prévoit la constitution, la future vice-présidente Kamala Harris a le pouvoir de départager les votes, et donc de faire pencher la balance du côté démocrate.

: Le démocrate Jon Ossof revendique la victoire lors de l'élection sénatoriale cruciale de Géorgie. Il affiche 0,4% d'avance sur son adversaire après que 98% des bulletins ont été dépouillés, selon le New York Times. "Merci de m'accorder votre confiance", déclare-t-il dans une vidéo postée sur Twitter. Son rival n'a pas concédé la défaite.





• Les démocrates se rapprochent du contrôle du Sénat américain après une première victoire historique de Raphael Warnock, dans la double élection sénatoriale de Géorgie.

: Les démocrates se rapprochent du contrôle du Sénat américain, après une première victoire historique dans la double élection sénatoriale de Géorgie. Le révérend Raphael Warnock a battu la républicaine Kelly Loeffler, selon les projections de l'agence Associated Press, devenant le premier sénateur noir de cet Etat du Sud. A lire ici.





: James Comey, l'ex-patron du FBI limogé par Donald Trump en 2017, estime que Donald Trump ne doit pas être poursuivi malgré les affaires qui le visent (Affaire russe, fraudes financières...). "La mission du prochain procureur général doit être de favoriser la confiance du peuple américain", estime-t-il, cité par The Guardian. Une position étonnante au vue de ses précédentes critiques émises à l'encontre du chef d'Etat.









: Bonjour @Cari Le Sénat américain compte 100 élus (deux par Etat) et est renouvelé par tiers tous les deux ans. Les candidats se présentent donc pour un siège (ce qui détermine les binômes), pour un mandat de six ans. Cette année il y avait exceptionnellement deux scrutins à la fois en Géorgie, en raison d'une élection spéciale organisée après la démission du sénateur républicain Johnny Isakson. C'est ce siège que vient de remporter Raphael Warnock.

: Comment sont déterminés les binômes qui s'affrontent ? Perdue contre Ossof et Warnock contre Loeffle et non Ossof contre Loeffler et Warnock contre Perdue Merci

: Bonjour @Vincent. Comme l'indique la Constitution américaine, en cas d'égalité lors d'un vote au Sénat (qui compte 100 sièges, avec deux élus par Etat), le vote est tranché par le ou la vice-présidente des US. En l'occurrence, si les démocrates remportent les deux sièges en Géorgie, les deux partis auront chacun 50 sièges, donc Kamala Harris aura une voix déterminante lors de nombreux votes

: Bonjour Elise, y a-t-il une raison particulière pour qu'en cas d'égalité à l'élection sénatoriale, le dernier revienne à la vice-présidente ?

: Donald Trump a appelé ses partisans à manifester aujourd'hui à Washington, au moment où le Congrès doit officialiser une défaite qu'il refuse de reconnaître. Il va prendre la parole lors de ce rassemblement.









: "Donald Trump a renvoyé plusieurs personnes dans la direction du ministère de la Défense et mis en place des personnes qui ne faisaient que faire semblant, des amis du président sans expérience militaire. Ces personnes ont activement empêché l'accès à des données en matière de sécurité nationale."



Lors d'un discours le 28 décembre, Joe Biden a salué "la coopération exemplaire" de certaines agences du gouvernement fédéral. "Dans d'autres agences (...) nous avons fait face à des obstructions de la part du leadership politique", a-t-il toutefois dénoncé.

: Aux Etats-Unis, le processus de transition entre l'administration Trump et les équipes de Joe Biden a été officiellement enclenché le 23 novembre, après trois semaines de blocage. Je vous raconte dans cet article comment Donald Trump et son administration compliquent l'arrivée au pouvoir du futur président.









: Voici les principales informations ce matin :



• Le candidat démocrate Raphael Warnock revendique sa victoire face à la sénatrice républicaine Kelly Loeffler, lors des sénatoriales en Géorgie. Ce pasteur d'une église d'Atlanta où officiait Martin Luther King devient, à 51 ans, le premier sénateur noir élu dans cet Etat du Sud.



: Bonjour . Stacey Abrams est l'une des personnalités qui ont le plus influencé la vie politique américaine cette année. Afro-Américaine, elle lutte pour garantir la possibilité de vote des minorités, en combattant notamment les stratégies dites "voter suppression", ces techniques visant à remporter une élection en décourageant et en empêchant ses opposants de voter, résume le HuffPost. Présentation.



: et qui est cette Stacey Abrams ? Merci pour les précisions

: Dans l'autre duel, le jeune démocrate Jon Ossof devance d'environ 3560 votes le sénateur républicain sortant David Perdue, précise le New York Times (en anglais).

: Le candidat démocrate Raphael Warnock remporte une élection sénatoriale cruciale en Géorgie, en battant son adversaire, la républicaine Kelly Loeffler, annonce Associated Press. Pour rappel, les démocrates doivent impérativement gagner les deux sièges en jeux dans l'Etat pour remporter la chambre haute.







: L'ancien président républicain George W. Bush assistera le 20 janvier à la prestation de serment de Joe Biden, a annoncé son porte-parole. "Assister au transfert pacifique du pouvoir est un moment fort de notre démocratie qui ne se démode jamais", a-t-il ajouté, dans une allusion à peine voilée à Donald Trump, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite.

: Raphael Warnock, pasteur noir âgé de 51 ans, est originaire de Savannah, une grande ville côtière de Géorgie. Se revendiquant comme un disciple de Martin Luther King, il a pris de nombreuses positions lors de son parcours ; incité les gens à se faire tester pour le VIH, soutenu l'IVG et le mariage gay. France 24 dresse son portrait.









: Dans une vidéo, le candidat démocrate Raphael Warnock revendique la victoire de son camp lors de la sénatoriale cruciale de Géorgie. Selon le New York Times (en anglais), 97% des bulletins ont été dépouillés et il y a 36 000 voix d'écart.

: Bonjour, les bureaux de vote ont fermé et le dépouillement à commencé. Des responsables démocrates ont affirmé que la victoire pourrait leur revenir, mais les résultats peuvent grandement varier entre le dépouillement des bulletins déposés par anticipation et ceux du jour du vote, comme l'a démontré la présidentielle du 3 novembre. L'issue du scrutin pourrait donc être connue seulement dans quelques jours.

: Bonjour à toute l'équipe. Qu'en est-il des résultats en Georgie ? Merci et bonne journée depuis le Cambodge

: Donald Trump a signé un décret présidentiel interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec huit applications chinoises, dont Alipay et WeChat Pay, annonce la Maison Blanche. Le chef d'Etat qui a essayé tout l'été, en vain, de prohiber TikTok, accuse ces logiciels de récolter des données confidentielles pour faire de l'espionnage au profit de Pékin.

