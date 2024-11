Contrôle des armes aux États-Unis : "C'est au-delà du droit fondamental, cela fait partie de l'héritage de la nation américaine", analyse Rama Yade, ex-secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères

À l'occasion de la soirée électorale américaine du mardi 5 novembre, Rama Yade, ex-secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a accepté d'aborder le thème des armes à feu aux États-Unis, dont les démocrates se sont emparés durant cette campagne présidentielle.

La circulation des armes à feu aux États-Unis est l'un des thèmes majeurs de l'élection présidentielle qui se joue ce mardi 5 novembre. Rama Yade, l'ex-secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères sous Nicolas Sarkozy, a accepté d'aborder cet enjeu sur le plateau de France 2 à New York mardi soir. "C'est la grande peur de ceux qui ne sont pas américains et qui arrivent dans ce pays", estime la désormais directrice Afrique du think tank Atlantic Council, qui signe Les leçons de l'Amérique : Nation et puissance.

"On parlera juste de contrôle, mais certainement pas d'interdiction"

"Il faut creuser pour comprendre cette culture des armes [...], c'est au-delà du droit fondamental [...]. Je crois que cela fait partie de l'héritage de la nation américaine", observe l'ancienne ministre française. "Les armes ont permis aux États-Unis d'exister", développe Rama Yade, qui revient sur l'histoire des États-Unis. Et de pointer que les Américains "qu'ils soient républicains ou démocrates" ne "veulent pas" interdire totalement les armes dans le pays. "On parlera juste de contrôle, mais certainement pas d'interdiction", souligne-t-elle encore.

