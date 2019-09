Climat : le sommet spécial de l'ONU s'ouvre lundi 23 septembre

Emmanuel Macron est attendu à New York (États-Unis), lundi 23 septembre, pour le sommet spécial de l'ONU sur le climat. Les jours précédents, des millions de personnes ont défilé pour l'environnement dans le monde. Jeff Wittenberg, en direct de New York, évoque, dimanche 22 septembre l'état d'esprit du président français. "Il veut apparaître comme celui qui fait bouger les lignes sur cette question du climat. Demain matin, il va coprésider une réunion sur la forêt amazonienne avec les présidents chiliens, colombiens et boliviens, mais sans le numéro un du Brésil Jair Bolsonaro. Vous savez que les deux hommes, les deux présidents, sont brouillés. Pour la photo en revanche, on verra le président en compagnie de Harrison Ford, l'acteur qui s'est engagé à la tête du combat écologique lui aussi", explique le journaliste.

"Emmanuel Macron veut apparaître en première ligne"

Un autre sommet évoquera le climat, sous l'angle des finances. Plusieurs pays européens seront également présents, mais pas le président américain, Donald Trump. "Ce qui est sûr, c'est qu'au surlendemain de ces manifestations pour le climat, Emmanuel Macron veut apparaître en première ligne sur ce dossier de l'environnement à la fois vis-à-vis de ses partenaires et bien sûr vis-à-vis de l'opinion française", conclut Jeff Wittenberg.

