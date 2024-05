Pont de Baltimore effondré : le cargo a pu être libéré de la structure métallique

Près de deux mois après la chute du pont de Baltimore, aux États-Unis, le cargo coincé sous l’armature métallique a pu être libéré, lundi 13 mai.

Le 13 mai, une explosion a été déclenchée à Baltimore (États-Unis). Ce qu’il restait de la structure du pont a sombré dans la rivière. Près de deux mois après l’accident, le cargo a été libéré de son carcan de métal et de béton par les artificiers. C’était le dernier épisode d’un travail titanesque pour rouvrir le port de Baltimore. Le 26 mars dernier, en pleine nuit, le porte-containers vient d’appareiller lorsqu’il est victime d’une double panne électrique. Les commandes ne répondent plus et le navire s’encastre dans l’un des piliers du pont. En l’espace de quelques secondes, l’ensemble de l’édifice est désarticulé et s’effondre dans les eaux sombres.

Un nouveau pont en 2028

Sous l’armature, l’avant du cargo a été défiguré. Certains containers ont été broyés par la chute. Des centaines de personnes ont été nécessaires dans le cadre de l’opération de déblayage. Un nouveau pont sera érigé à partir de 2025. Les travaux devraient durer jusqu’en 2028.