"Pas de krach boursier en 2019, mais une correction"

"Il n'y aura pas de krach, mais une correction en 2019", selon le journaliste Étienne Lefebvre. "Il faut savoir que les valeurs des entreprises sont montées à un niveau très élevé en particulier aux États-Unis. On a un ralentissement économique notamment en Chine. C’est logique que les marchés soient orientés à la baisse. Ça pourrait continuer, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller vers une récession mondiale", estime-t-il dans le Soir 3 mercredi 2 janvier.

"Les risques sont politiques"

Le rédacteur en chef des Echos pointe des facteurs positifs : "Les taux d'intérêt qui restent faibles en Europe, les politiques budgétaires des États qui restent expansionnistes et les résultats des entreprises qui restent très élevés. Il y a des raisons d'espérer, mais les incertitudes pèsent sur l'industrie française".



"En France, on a des baisses d'impôts pour les entreprises et du pouvoir d'achat pour les ménages. Ça peut avoir un effet favorable sur la croissance si les ménages consomment. Pour l'instant, ils épargnent", note Étienne Lefebvre, qui rappelle que "les risques pour l'économie sont politiques : le Brexit, les élections européennes et les relations Chine/États unis".

