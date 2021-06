Ovnis : le rapport américain qui entretient le mystère

À la demande du Congrès américain, le Pentagone a enquêté sur des phénomènes inexpliqués, qui pourraient s’apparenter à des Ovnis. Les journalistes du New York Times ont eu accès au rapport.

C’est le Congrès américain qui a demandé un rapport sur les Ovnis. Des incidents ont été rapportés par des pilotes de l'armée américaine, ainsi que des scientifiques. Entre 2014 et 2015, des pilotes américains ont observé sur leurs radars des objets volants mystérieux. On les voit les commenter en direct dans une vidéo. "C'est quoi ce truc-là ? Ça fait des rotations, oh mon Dieu !", s'écrie un pilote.

Une enquête sur 120 cas

En 2019, le Pentagone ne sait pas identifier, sur des clichés, d'autres objets volants. Des images pourtant prises très au sérieux. Au total, il a enquêté sur 120 cas, comme celui d'un objet filmé à haute altitude et qui, soudainement, disparaît. Les journalistes du New York Times ont eu accès au rapport. "Ils ont éliminé l'hypothèse que ces choses vues par les pilotes soient des programmes secrets de l'armée américaine", rapporte Julien Barne, journaliste au New York Times.