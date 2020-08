Ouragan Laura : au moins six morts en Louisiane

À Cameron (Louisiane) aux États-Unis, l'eau n'est toujours pas descendue. La ville est inondée, avec des maisons détruites à perte de vue. Les vents à 240 km/h ont fait exploser les vitres de cet immeuble. On ne compte plus les arbres arrachés. L'ouragan Laura a fait au moins six morts, et des milliards de dollars de dégâts.

"Avec le vent, tout s'est écroulé"

"Le toit n'a pas résisté. Avec le vent, tout s'est écroulé", décrit une habitante. "C'était terrifiant, ça frappait dans tous les sens. L'appartement tremblait de gauche à droite, on entendait des grands bruits de partout", raconte cet autre habitant de Cameron. Les installations de l'aéroport local ont beaucoup souffert, mais c'est de là que la Garde nationale distribue l'eau aux sinistrés.

