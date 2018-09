Ouragan: l'est des États-Unis en alerte

Aux États-Unis, sur la côte Est, plus d'un million d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer la zone en prévision de l'arrivée de l'ouragan Florence. Sur les grands axes routiers, les bouchons s'accumulent. Des images filmées par un avion météorologique montrent l’œil de l'ouragan qui se renforce d'heure en heure. Classé en catégorie 4 sur une échelle de 5, il devrait toucher les côtes américaines dans la nuit de jeudi 13 à vendredi 14 septembre. "Cette tempête est un monstre, elle est grande et vicieuse. C'est un ouragan extrêmement dangereux, mortel et historique", a déclaré Roy Cooper, le gouverneur de Caroline du Nord.

L'état d'urgence a été décrété

En attendant, les habitants se préparent au pire : les fenêtres et les portes sont renforcées, les stations-essence sont prises d'assaut et les rayons alimentaires des supermarchés dévalisés. Dans le port militaire de Norfolk, en Virginie, c'est l'état d'urgence : 30 navires militaires ont quitté leur base pour éviter l'ouragan. À Washington également, l'état d'urgence a été décrété et le président américain est en réunion de crise.

