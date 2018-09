Ouragan Florence : Washington se prépare

Les États-Unis se préparent à l'arrivée de l'ouragan. Dans l'Atlantique, l'ouragan Florence est déjà impressionnant, comme en témoignent les premières images prises par des satellites. Les États-Unis devraient être frappés jeudi prochain, 13 septembre. Depuis Washington, la journaliste Agnès Vahramian explique : "Le Potomac, fleuve qui traverse Washington et sa région, a déjà débordé après des pluies intenses."

Les côtes majoritairement touchées

Un million d'habitants ont déjà évacué, les autres ont pour condition de bien se préparer. La journaliste poursuit : "On craint donc la pluie, les habitants sont sommés de se préparer, ils doivent connaître leur route d'évacuation, faire des provisions et se tenir informés. L'ouragan Florence sera très large, il devrait frapper 450 km de côtes et Wahsington, capitale des États-Unis, devrait être secouée."

