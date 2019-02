"Nomadland" rend hommage à ces Américains qui vivent dans leur van pour survivre

Le livre Nomadland de Jessica Bruder dresse le portrait d'Américains nomades dans leur propre pays. Ils ont perdu leur maison et leur travail. Et leur van est le seul point d'ancrage à la société qu'il leur reste.

"Ils voyagent dans tout le pays en fonction de la météo et du travail. Ils travaillent pour mettre de l'essence dans le réservoir et pour manger. Il y a énormément de boulots pour eux un peu partout dans le pays : chez Amazon, la récolte des betteraves à sucre, dans les campings des parcs nationaux, dans les parcs d'attractions...", explique-t-elle dans le Soir 3 mercredi 13 février.

Une nouvelle Grande Dépression

Jessica Bruder compare cette situation à la période de la Grande Dépression aux États-Unis après le krach de 1929 "sauf qu'à l'époque les personnes prévoyaient de rentrer chez elles alors que les personnes que j'ai rencontrées pensent qu'elles ne rentreront jamais".



La jeune Américaine juge le mouvement des "gilets jaunes" "pas très surprenant. En France, les gens peuvent manifester et être en grève de façon plus intense parce qu'il y a un filet de sécurité. Si les Américains manifestent et perdent leur travail, ils ne peuvent plus manger, avoir des soins médicaux et la vie devient beaucoup plus difficile".

Le JT

Les autres sujets du JT