New York : une lumière bleue envahit la ville

Jeudi 27 décembre dans la nuit, une lumière bleue électrique a illuminé le ciel de New York aux États-Unis. Le phénomène a suscité l'interrogation et la surprise des habitants. Certains se sont demandé si des aliens n'étaient pas en train de les envahir, ou encore si des super-héros se battaient quelque part. Sur les réseaux sociaux, les blagues ont fusé. Un internaute a ainsi écrit sur Twitter : "New York est tellement cher que les extraterrestres sont allés s'installer directement dans le Queens."

Des images très belles

En réalité, cette lumière bleue est provoquée par l'explosion d'un transformateur dans une centrale électrique. La police et les pompiers sont arrivés rapidement sur place et ont maîtrisé la situation. Par ailleurs, l'incident n'a pas fait de blessé. Une seule conséquence matérielle a été rapportée : une interruption de trafic à l'aéroport de LaGuardia. Aucun extraterrestre n'est donc à l'origine de cette lumière bleue, mais les images prises et filmées par les habitants sont, elles, très belles.