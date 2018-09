Etats-Unis : une dizaine de passagers d'un vol Emirates sont arrivés malades à New York

Il pourrait s'agir d'une épidémie de grippe. Plus de 500 personnes à bord d'un vol Emirates ont été prises en charge par des équipes médicales à leur arrivée à New York mercredi 5 septembre, dont une dizaine ont dû être hospitalisées, ont indiqué la compagnie aérienne et les autorités locales.

Dans un tweet, la compagnie du Golfe a indiqué qu'"environ 10 passagers" du vol EK203 "avaient été pris en charge par les autorités sanitaires locales par précaution", sans préciser de quoi ils étaient potentiellement atteints.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.