New York : le mystère de la nuit bleue

Le ciel de New York (États-Unis) a été envahi par une étrange lumière bleue jeudi 27 décembre à 21 heures. De leurs fenêtres, les habitants observent et n'en croient pas leurs yeux, certains sont même paniqués. Le phénomène affole les réseaux sociaux où les théories les plus folles sont envisagées, comme l'arrivée d'extraterrestres ou encore la présence de super-héros. "Est-ce qu'une soucoupe volante survole New York ?", se demande ainsi un internaute sur Twitter.

"Une éclaboussure de courant dans le ciel"

Mais finalement, ce ne sont ni les aliens ni les super-héros qui sont en cause, l'explication est plus terre à terre. La lumière est en fait liée à l'explosion d'un transformateur dans une centrale électrique de la ville. "C'est peut-être parce que l'incendie a créé une sorte d'arc magnétique, une éclaboussure de courant dans le ciel", explique Philip O'Brien, porte-parole de Con Edison, société américaine du secteur de l'énergie. L'incident n'a pas fait de blessé, mais il a fallu environ une heure avant que New York ne reprenne une apparence normale.

Le JT

Les autres sujets du JT