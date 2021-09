New York : au moins sept morts après des inondations records

Le passage de l'ouragan Ida à New York (Etats-Unis) a fait d'énormes dégâts, mercredi 1er septembre. Des trombes d'eau se sont abattues sur la ville, placée en état d'urgence. Au moins sept personnes ont perdu la vie.

La ville de New York a décrété l'état d'urgence pour inondation, pour la première fois après le passage de l'ouragan Ida survenu mercredi 1er septembre. En quelques heures, dans la soirée, les rues de la ville se sont transformées en torrent. Les passagers des voitures et des bus sont restés piégés. Des policiers ont patrouillé pour les secourir. Les services météo exhortent la population de ne pas conduire. "Il y a énormément d'endroits où les inondations sont si terribles que les voitures sont bloquées, il y a des corps sous l'eau", rapporte Hector Lora, le maire de Paissac (New Jersey).

Des torrents d'eau dans le métro

Sept personnes au moins sont mortes dans la nuit. Même le métro n'a pas résisté aux pluies torrentielles, des trombes d'eau se sont déversées dans les galeries souterraines, prenant au piège les usagers qui espéraient s'y réfugier. Cet évènement météorologique est historique, selon le maire de la ville, Bill de Blasio. Dans l'Etat voisin du New Jersey, les restes de cette tempête tropicale ont fait énormément de dégâts également.