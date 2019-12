New York : attaque dans la résidence d'un rabbin

L'attaque a eu lieu au domicile d'un rabbin, à Monsey, à une cinquantaine de kilomètres de New York. Samedi 28 décembre au soir, plusieurs dizaines de personnes sont réunies pour la célébration de Hanoucca, l'une des fêtes juives les plus importantes, lorsqu'un homme entre dans la résidence, armé d'une machette, selon les témoins. "Il s'est dirigé vers la pièce principale. On a tenté de le faire fuir, mais il a blessé des gens, dont une personne au cou et à la main. Moi, j'ai couru pour sauver ma vie", raconte Aron Kohn, témoin de l'attaque. Cinq personnes ont été poignardées et deux d'entre elles sont dans un état critique, d'après une association juive.

Le mobile antisémite ne fait guère de doute

L'assaillant a pris la fuite avant d'être arrêté, selon la police. Le mobile antisémite ne fait guère de doute pour le gouverneur de New York. "L'État de New York a zéro tolérance pour l'antisémitisme et l'assaillant devra faire face à la loi", a ainsi tweeté Andrew Cuomo. Les attaques antisémites se sont multipliées aux États-Unis ces dernières années. Il y a trois semaines, une fusillade dans une épicerie casher avait fait quatre morts dans le New Jersey, en face de la ville de New York.

