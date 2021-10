Musique : Bruce Xiaoyu Liu lauréat du concours Chopin, Nina Simone chante le blues

Le concours international de piano Chopin se déroule tous les quatre ans à Varsovie (Pologne). Cette année, le premier prix a été décerné au pianiste sino-canadien Bruce Xiaoyu Liu. En 1985, Jean-Marc Luisada, pianiste français, a lui aussi remporté le premier prix de ce concours. "Il avait été l'un des très rares Français à être lauréat de ce prestigieux concours, explique le journaliste Michel Mompontet, présent sur le plateau du 23 Heures, vendredi 22 octobre. Il sort un disque absolument sublime sur Schubert, Schubert de jeunesse et Schubert des derniers moments."



Nina Simone chante le blues

Autre sortie majeure : un coffret rassemblant des titres de blues chantés par l'Américaine Nina Simone. "C'est une compilation de Frémeaux et Associés, 1959-1962, indique Michel Mompontet. Nina Simone fait une merveilleuse transition entre le classique et le jazz, puisqu'elle est à la fois une pianiste avec une formation classique très solide, et à la fois une chanteuse de blues écorchée vive, avec une rage puissante et aussi incroyablement sensible."