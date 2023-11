Mort de Henry Kissinger : l'incarnation du rêve américain

Henry Kissinger est décédé le mercredi 29 novembre à l'âge de cent ans. Fils d'immigrés Juifs-allemands, l'ancien secrétaire d'État américain a été le diplomate le plus influent des États-Unis pendant près d'un demi-siècle, mais il suscitait aussi la controverse.

Poids lourd de la diplomatie américaine, conseiller des puissants, Henry Kissinger s'est éteint à l'âge de cent ans le mercredi 29 novembre. Ce fils d'immigrés Juifs-allemands s'est hissé jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Alors qu'il est professeur émérite à Harvard, il est repéré par Richard Nixon, qui le nomme en 1969 comme l'un de ses plus proches conseillers. Partisan de la realpolitik dans un monde scindé en deux par la guerre froide, il prône la détente avec l'URSS.



Une figure controversée

Habitué des dossiers sensibles, il a contribué à l'armistice au Vietnam et recevra pour cela le prix Nobel de la paix en 1973, l'un des plus controversés de l'Histoire. Critiqué également pour son soutien au coup d'État au Chili la même année, il s'attellera au conflit israélo-palestinien, au rapprochement entre Washington et Pékin et restera une figure importante auprès des plus puissants, même après avoir été écarté par le président Ronald Reagan. Le président chinois Xi Jinping, qui l'a rencontré en juillet 2023, avait salué "un diplomate de légende".