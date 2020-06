VIDEOS. "Tu as changé le monde" : un premier hommage poignant rendu à George Floyd à Minneapolis

Une première cérémonie en hommage à George Floyd a eu lieu jeudi 4 juin à Minneapolis (Minnesota). Famille, responsables religieux ou politiques et célébrités se sont rassemblés dans la soirée, à l'université chrétienne North Central pour honorer sa mémoire. La cérémonie a commencé par une émouvante interprétation d'Amazing Grace après que le maire de Minneapolis se fut agenouillé en pleurs devant le cercueil.

L'assistance a observé une période de silence de 8 minutes et 46 secondes, le temps pendant lequel un policier blanc est resté agenouillé sur le cou de George Floyd, malgré ses supplications. Ce Noir de 46 ans est mort asphyxié pendant une interpellation à Minneapolis, le 25 mai dernier. Prenant la parole, le frère du défunt a dénoncé sous les applaudissements "la pandémie de racisme et de discrimination" qui l'a emporté.

La cérémonie a également été marquée par un éloge funèbre très politique, prononcé par le leader américain des droits civiques Al Sharpton. "George Floyd ne devrait pas être parmi les morts. Il n'est pas mort d'un problème de santé commun. Il est mort d'un dysfonctionnement commun du système judiciaire américain", a déclaré le révérend. Il a dit voir dans le genou qui a écrasé le cou de George Floyd le symbole de l'oppression des Afro-Américains "dans tous les aspects de la vie américaine". Alors que les manifestations contre le racisme et les violences policières se multiplient aux Etats-Unis et dans le monde, Al Sharpton a évoqué l'espoir d'un monde meilleur, promettant de "continuer le combat". "Tu as changé le monde George", a-t-il assuré.

"It's time for us to stand up in George's name and say 'get your knee off our necks'"



