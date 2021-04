Procès Chauvin : "Plus son genou était sur son cou, plus on voyait Floyd s'éteindre"

Un témoin oculaire de la mort de George Floyd a témoigné au procès de Derek Chauvin ce 30 mars 2021. Un enregistrement de son appel au 911 a été diffusé au tribunal. "L'officier 987 a tué un citoyen devant un magasin. Il a juste tué ce type qui ne résistait pas à son arrestation. Il avait son genou sur le cou du mec tout le temps, officier 987", disait Donald Williams lors de l’échange.

Donald Williams, un spécialiste des arts martiaux, a aussi dit à la cour qu'il avait averti Chauvin qu'il utilisait un "blood choke" une technique d'étranglement, sur Floyd. "Quand je suis arrivé sur les lieux, M. Floyd criait sa désolation et sa douleur, et sa détresse, plus son genou était sur son cou, plus il y avait de l'agitation, et plus on voyait Floyd s'éteindre, s'éteindre lentement", a-t-il raconté.