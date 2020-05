VIDEO. Mort de George Floyd : "Je veux juste vivre", la vidéo virale d'un chanteur de gospel âgé de 12 ans

Son interprétation a capella sur Instagram a été vue plus de deux millions de fois et saluée par Barack Obama.

"Je chante juste ce que j'ai sur le cœur." C'est avec ces mots que le jeune Keedron Bryant, un chanteur de gospel âgé de 12 ans, a partagé, mercredi 27 mai sur Instagram, une chanson sur la mort de l'Afro-Américain George Floyd, asphyxié lors d'une interpellation policière.

"Je suis un jeune homme noir, je fais tout ce que je peux pour me tenir debout. Oh, mais quand je regarde autour de moi et que je vois ce qui est fait à mes semblables chaque jour, je suis chassé comme une proie", chante-t-il. "Mon peuple ne veut pas d'ennuis, nous avons assez lutté. Je veux juste vivre. Dieu, protège-moi, je veux juste vivre", poursuit-il.

Sa performance a cappella avait été vue plus de 2 millions de fois samedi 30 mai et a été partagée par de nombreuses personnalités, à commencer par l'ancien président Barack Obama. Dans un communiqué posté sur Twitter, il évoque la vidéo de Keedron Bryant, qu'un ami lui a envoyée pour lui exprimer sa "frustration".

"Mon ami et Keedron viennent peut-être de milieux différents, mais leur détresse est la même. Je la partage, ainsi que des millions d'autres", confie l'ancien président.