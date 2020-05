VIDEO. Mort de George Floyd : dans le Michigan, un shérif et des policiers fraternisent avec des manifestants

"Nous voulons être avec vous. Ces policiers vous aiment." Le discours du shérif du comté de Genesee, dans le Michigan, n'est pas passé inaperçu en plein mouvement de contestation aux Etats-Unis après la mort de l'Afro-Américain George Floyd après une interpellation policière à Minneapolis. "Marchez avec nous", a répondu la foule à Chris Swanson. Policiers et manifestants ont donc défilé dans le calme à Flint, samedi 30 mai. La manifestation pacifique a duré plusieurs heures.

Dans le Michigan, un sheriff et des policiers fraternisent avec des manifestant-es et marchent avec la foule contre les violences policières et le racisme dans la police. Le début de la fin du déni? pic.twitter.com/qs5P7HAGTd