"On a toujours été discriminés" : place de la Concorde, des manifestants dénoncent le racisme et les violences policières

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblés samedi dans deux endroits de la capitale et dans plusieurs villes de France pour rendre hommage à George Floyd et dénoncer le racisme et les violences policières.

Lors de la manifestation place de la Concorde à Paris en hommage à George Floyd et contre le racisme et les violences policières, le 6 juin 2020. (MATTHIEU MONDOLONI / FRANCEINFO)